La chiamata alla polizia, 'ho trovato 2 quadri accanto al museo'
Furto al MuMe, la chiamata alla polizia: "Ci sono due quadri in mezzo alla strada" [AUDIO]
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Furto al MuMe, la chiamata alla polizia: "Ci sono due quadri in mezzo alla strada" [AUDIO]

A telefonare è una donna che intuisce anche il valore delle opere di Antonello lasciate dai ladri accanto al Museo: "Valgono un sacco di soldi"
Messina, l'audio della chiamata alla polizia, "ho trovato due quadri accanto al museo"
Il capo della procura di Messina, Antonio D'Amato
messina chiamata polizia
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AGI - "Salve, mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, accanto al museo ci sono due quadri in mezzo alla strada come se qualcuno li avesse rubati e appoggiati qua, però sono quadri del museo valgono un sacco di soldi": è la segnalazione che la sera di Ferragosto è giunta alla sala operativa della polizia a Messina e ha fatto scoprire il furto delle opere di Antonello da Messina.

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A telefonare è una donna che ipotizza possa trattarsi del risultato di un furto e coglie anche l'importanza delle opere trovate: "Mi trovo all'Annunziata accanto al museo, nella discesa dell'Annunziata, sono due quadri grandi, secondo me qualcuno li ha rubati e li ha lasciati in attesa di riprenderli perchè sono belli come quadri". "Le mando subito una volante", è la risposta dell'agente al centralino.

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