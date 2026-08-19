La chiamata alla polizia, 'ho trovato 2 quadri accanto al museo'

AGI - "Salve, mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, accanto al museo ci sono due quadri in mezzo alla strada come se qualcuno li avesse rubati e appoggiati qua, però sono quadri del museo valgono un sacco di soldi": è la segnalazione che la sera di Ferragosto è giunta alla sala operativa della polizia a Messina e ha fatto scoprire il furto delle opere di Antonello da Messina.
A telefonare è una donna che ipotizza possa trattarsi del risultato di un furto e coglie anche l'importanza delle opere trovate: "Mi trovo all'Annunziata accanto al museo, nella discesa dell'Annunziata, sono due quadri grandi, secondo me qualcuno li ha rubati e li ha lasciati in attesa di riprenderli perchè sono belli come quadri". "Le mando subito una volante", è la risposta dell'agente al centralino.