Furti ai passeggeri a Malpensa, 10 donne arrestate per 100 colpi

Dieci donne, di cui alcune minorenni, sono state arrestate con l'accusa di avere messo a segno un centinaio di furti nell'aeroporto di Malpensa ai danni di passeggeri in transito. Dall'indagine, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio e dalla Procura per i Minorenni di Milano, è emerso che le donne sfruttavano l'affollamento negli ascensori.
Nascondendo i movimenti con borse o giacche, le donne distraevano le vittime per rubare con grande rapidità portafogli, denaro e oggetti di valore. L'indagine ha portato all'emissione delle misure cautelari in carcere per tutte le indagate.
Come avvenivano i furti a Malpensa
La ricostruzione dei singoli episodi e l'individuazione delle presunte autrici hanno richiesto un lavoro di analisi e riscontro svolto dagli agenti della Polizia di Frontiera. Fondamentale è risultato, riferiscono gli investigatori, l'esame capillare delle immagini di videosorveglianza, il confronto dei fotogrammi con i fotosegnalamenti e i servizi di appostamento e pedinamento.
All'esecuzione delle misure cautelari hanno preso parte, oltre alla Polizia di Frontiera di Malpensa, anche altri uffici di polizia presenti sul territorio nazionale.