Morte di Varenne, fatale un arresto cardiaco per il cavallo

AGI - "Un arresto cardiaco fulminante, veloce com'era lui in pista: non ha sofferto e questa è l'unica cosa che ci dà un po' di conforto. Mi piace pensare che sia andato via per ritrovare il suo storico proprietario, Enzo Giordano". Così Dario De Angelis, titolare dell'allevamento 'LJ' di Eboli (Salerno), ricorda Varenne in un'intervista rilasciata all'AGI.
Il 'Capitano' si è spento oggi all'età di 31 anni proprio nella sua struttura dove ha trascorso gli ultimi due anni di vita.
L'arrivo a Eboli con lo storico proprietario Enzo
Il trasferimento nella tenuta campana di circa 50 ettari era stato fortemente voluto proprio dallo storico patron di Varenne: "Con Enzo ci conoscevamo da tantissimo tempo - racconta De Angelis - ci teneva che il cavallo venisse da me per il rapporto profondo e perché conosceva la dedizione con cui i miei ragazzi allevano gli animali. Varenne doveva arrivare persino prima, ma gli dissi di attendere la fine dell'attività di stallone. Purtroppo Enzo si è ammalato poco dopo e non ha potuto goderselo: per me avere qui Varenne è stata una cosa meravigliosa, ma accompagnata sempre da una punta di malinconia proprio per la mancanza del mio amico, che è scomparso poco più di un anno fa".
De Angelis: "Si era ripreso, ma la situazione è precipitata"
Nel centro salernitano, guidato da una famiglia con una storia centenaria nell'ippica, il 'Capitano' ha ricevuto cure dedicate e costante attenzione: "Da noi il benessere viene prima di tutto e trattiamo ogni cavallo allo stesso modo. Varenne portava qualche acciacco legato all'età, ma ultimamente si stava riprendendo. Poi stanotte la situazione è precipitata all'improvviso". "Per chi fa questo lavoro ed è allevatore di trottatori, avere a casa il più grande di tutti i tempi è stata un'emozione indescrivibile. Oggi - conclude De Angelis - si sono ritrovati di nuovo il più grande cavallo e il più grande proprietario".