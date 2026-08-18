Tognazzi: "Con la sua scomparsa se ne va uno degli ultimi grandissimi del nostro cinema".

AGI -
"Una grande colonna del cinema italiano, un grande uomo di cinema e di comunicazione. Con la sua scomparsa se ne va uno degli ultimi grandissimi del nostro cinema". Cosi' l'attore e regista Ricky Tognazzi ricorda all'AGI il produttore Fulvio Lucisano, scomparso all'età di 98 anni, con cui ha lavorato per le serie tv "Il caso Enzo Tortora" e "Ricomincio da me".
Un rapporto di condivisione e collaborazione
"Era una persona amabilissima che ho avuto il grande piacere di frequentare", racconta Tognazzi. "Insieme a mia moglie Simona abbiamo lavorato molto con la sua famiglia, in particolare con la figlia Paola, e di conseguenza con lo stesso Fulvio. Con lui abbiamo condiviso e coltivato tanti progetti, compresi quelli che poi non hanno visto la luce. Ma il cinema è proprio questo: collaborazione e condivisione. Era bello stare con lui a parlare di idee e di lavoro. La sua è una perdita enorme".
Una famiglia con il cinema nel sangue
Un'eredità che ora passa alle figlie, come sottolinea il regista: "Sicuramente riusciranno a portare avanti il suo lavoro, come stanno già facendo da anni. Sono le degne eredi di una figura importante che non ha mai fatto loro ombra, ma che anzi le ha sempre sostenute".