Fausto Brizzi: con Lucisano 'abbiamo cambiato la commedia'

AGI - "Fulvio ha rappresentato un prima e un dopo nella mia vita. Per me se ne va un pezzetto della mia esistenza, che tra i pezzetti era quello che reggeva tutto il resto".
Così il regista e sceneggiatore Fausto Brizzi ricorda all'AGI il produttore Fulvio Lucisano, scomparso oggi all’età di 98 anni.
Brizi e Lusciano, un sodalizio inespugnabile
Con lui ha firmato cinque successi al botteghino, a partire da 'Notte prima degli esami' per il quale vinse il David di Donatello come miglior regista esordiente.
"Insieme con quel film abbiamo dimostrato che si poteva fare un nuovo modo di fare commedia, anche senza le parolacce", racconta Brizzi. "Ci ispiravamo più alla commedia inglese che a quella italiana classica basata solo sul comico: pensavamo a Richard Curtis, Love Actually, Notting Hill, storie dove la trama conta più della battuta facile. Il produttore di una volta si 'fidanzava' con un autore, lo sceglieva e gli metteva a disposizione i mezzi per seguirne le idee, difendendo la scelta fino alla fine. Oggi c'è un algoritmo che ti dice a ogni step se l'idea o la sceneggiatura funzionano. L'algoritmo era Fulvio", sottolinea, spiegando il valore visionario e la grande competenza di Lucisano.
Il successo di "Notte prima degli esami"
Ripercorrendo la genesi del loro successo più iconico, Brizzi rivela: "'Notte prima degli esami' è stato un lavoro durato tre anni. Fu scritto nel 2004 e nessun regista voleva girarlo. Dopo un anno di tentativi con vari colleghi, Fulvio propose la regia a me. Lo abbiamo girato nell'estate 2005 ed è uscito nel 2006: ci siamo trovati di fronte a un evergreen inconsapevole. Per noi era soltanto il nostro piccolo progetto del cuore, non immaginavamo che sarebbe andato in onda per i vent'anni successivi".
L'opera più amata
Nonostante l'impatto generazionale del film d'esordio, l'orgoglio più grande condiviso con il produttore resta un altro titolo: "Il film a cui eravamo più affezionati era 'Ex', fatto un paio d'anni dopo. È stato il mio esame di maturità, cercavo di creare un titolo dal nulla senza appoggiarmi a un successo pregresso. Ci ha dato una soddisfazione ancora maggiore: invece di fare un facile 'Notte prima degli esami 2', che sarebbe stato un gol a porta vuota, decidemmo di tirare da più lontano. E Fulvio mi ha seguito in un progetto che all'epoca era produttivamente molto impegnativo", conclude con commozione.