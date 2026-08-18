Femminicidio a Colleferro, fermato un uomo
Colleferro, uccide la moglie a coltellate 
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Colleferro, uccide la moglie a coltellate

L'uomo è stato fermato dalla polizia a poca distanza da casa e ha ammesso l'omicidio della donna, una 50enne polacca. A chiamare le forze dell'ordine è stata la figlia
Polizia
Foto Polzia di Stato - Auto della Polizia
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AGI - Un uomo ha ucciso la compagna a coltellate a Colleferro, alle porte di Roma. L'ennesimo femminicidio si è consumato oggi pomeriggio intorno alle 15.30 e l'assassino è stato fermato dalla polizia a poca distanza dall'abitazione, dopo la chiamata della figlia.

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"Ho ucciso io mia moglie" ha detto l'uomo, di origine straniera, ammettendo di essere l'autore del delitto. La vittima è una donna polacca di 50 anni. Il fermato vive in Italia da 20 anni e ha cinque figli insieme alla donna. Uno di questi avrebbe visto in diretta l'omicidio. Sul posto il pm della procura di Velletri diretta dal procuratore Carlo Villani.

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Tensioni nella coppia

Secondo quanto si apprende, tra i due c'erano grandi tensioni da tempo. Sul posto è arrivato anche il pm della Procura di Velletri, diretta dal procuratore capo Carlo Villani.

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