Femminicidio a Colleferro, fermato un uomo

AGI - Un uomo ha ucciso la compagna a coltellate a Colleferro, alle porte di Roma. L'ennesimo femminicidio si è consumato oggi pomeriggio intorno alle 15.30 e l'assassino è stato fermato dalla polizia a poca distanza dall'abitazione, dopo la chiamata della figlia.
"Ho ucciso io mia moglie" ha detto l'uomo, di origine straniera, ammettendo di essere l'autore del delitto. La vittima è una donna polacca di 50 anni. Il fermato vive in Italia da 20 anni e ha cinque figli insieme alla donna. Uno di questi avrebbe visto in diretta l'omicidio. Sul posto il pm della procura di Velletri diretta dal procuratore Carlo Villani.
Tensioni nella coppia
Secondo quanto si apprende, tra i due c'erano grandi tensioni da tempo. Sul posto è arrivato anche il pm della Procura di Velletri, diretta dal procuratore capo Carlo Villani.
Le parole più cercate sulla Treccani, la prima è "femminicidio"