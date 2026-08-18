Carcere: un detenuto dà fuoco al materasso in cella e muore

AGI - Dramma al carcere di Pordenone.
Un detenuto di 19 anni, cittadino egiziano, è morto a causa del fumo inalato dopo aver dato fuoco al proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone.
La morte in carcere
Il giovane, che si trovava in una cella singola, poco prima delle 23 ha sbarrato l'ingresso della stanzetta con una sedia e ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento della polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale della centrale operativa Sores Fvg.
L'intervento delle forze dell'ordine
Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento, assieme agli agenti della polizia penitenziaria, il rogo in pochi minuti, rimanendo poi sul posto per tutta la notte per analizzare la qualità dell'aria e per scongiurare altri rischi. Altri due detenuti hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati trasportati precauzionalmente al Pronto soccorso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.
Il ragazzo, che aveva piccoli precedenti, era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una rissa avvenuta nel centro di Pordenone.