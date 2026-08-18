Carcere: un detenuto dà fuoco al materasso in cella e muore
Tragedia in carcere, un detenuto dà fuoco al materasso in cella e muore per le esalazioni
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Tragedia in carcere, un detenuto dà fuoco al materasso in cella e muore per le esalazioni

Il 19enne aveva sbarrato l'ingresso della stanzetta con una sedia e ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento della polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale della centrale operativa Sores Fvg.
Un carcere italiano
Max Ferrero Sync / AGF - Un carcere italiano
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AGI - Dramma al carcere di Pordenone.

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Un detenuto di 19 anni, cittadino egiziano, è morto a causa del fumo inalato dopo aver dato fuoco al proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone.

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La morte in carcere

Il giovane, che si trovava in una cella singola, poco prima delle 23 ha sbarrato l'ingresso della stanzetta con una sedia e ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento della polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale della centrale operativa Sores Fvg.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento, assieme agli agenti della polizia penitenziaria, il rogo in pochi minuti, rimanendo poi sul posto per tutta la notte per analizzare la qualità dell'aria e per scongiurare altri rischi. Altri due detenuti hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati trasportati precauzionalmente al Pronto soccorso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

Il ragazzo, che aveva piccoli precedenti, era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una rissa avvenuta nel centro di Pordenone.

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