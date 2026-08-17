Urna funebre compare su spiaggia del foggiano

AGI - Misterioso ritrovamento sulla spiaggia di Marina di Chieuti, dove una turista ha scoperto un'urna cineraria abbandonata sulla battigia.
Il ritrovamento dell'Urna
La scoperta è avvenuta nella mattinata di domenica 16 agosto, quando la donna, durante una passeggiata lungo il litorale, si è imbattuta nel vaso funebre.
L'urna si trovava in una zona non attrezzata della costa, lontana dal primo lido della Marina di Chieuti. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni presenti che hanno immediatamente informato le autorità.
Il timbro e la ricerca dell'identità
Dai primi accertamenti sarebbe emerso che all'interno dell'urna si trovavano le ceneri di un uomo di circa ottant'anni, probabilmente un emigrato italiano residente in Germania.
Il timbro impresso sul contenitore avrebbe consentito di risalire al centro crematorio tedesco dove è stato effettuato il trattamento delle spoglie. Sul posto e' intervenuto anche il sindaco di Chieuti, Diego Iacono, che ha seguito le operazioni insieme alle forze dell'ordine. "Abbiamo avvisato subito il 112 - ha spiegato -. L'urna e' stata recuperata seguendo tutte le procedure previste, perché' dal punto di vista formale si tratta del ritrovamento di resti umani".
Il sequestro del vaso funebre
Il contenitore è stato posto sotto sequestro e ora toccherà agli investigatori ricostruire come sia arrivato sulla costa pugliese.
Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una dispersione delle ceneri finita accidentalmente in mare, magari durante una cerimonia commemorativa, oppure quella di un abbandono volontario. Le correnti marine potrebbero poi aver trasportato l'urna fino alla spiaggia di Marina di Chieuti. Gli accertamenti dovranno ora chiarire il percorso compiuto dal vaso funerario, individuare eventualmente i familiari del defunto e comprendere dove e quando l'urna sia stata affidata al mare.