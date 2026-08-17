Disperso nel Cosentino un ultraleggero con due persone a bordo

AGI - Proseguono senza sosta le ricerche dell'ultraleggero con due persone a bordo scomparso da ieri.
Secondo quanto emerso fin ora, i dispersi sono gli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma e Angela Buccicco, 55 anni di Matera.
L'ultraleggero disperso
Del velivolo non si hanno più notizie da ieri dopo aver agganciato una cella telefonica tra Fiumefreddo e Fuscaldo. Il mezzo era partito dalla Sicilia ed era diretto nell'aviosuperficie di Sibari. Nel corso della giornata di oggi, oltre al dispositivo di ricerca attivato dal Comando dei vigili del fuoco di Cosenza e dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco Calabria, sono state aggiunte ulteriori risorse specialistiche.
Dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco Campania è stato inviato un Modulo Aeromobile a pilotaggio remoto, destinato alle attività di ricognizione e ricerca dall'alto mediante sistemi a pilotaggio remoto. Dal Comando dei vigili del fuoco di Catanzaro sono state inviate unita' TAS (Topografia Applicata al Soccorso), per il supporto cartografico e la georeferenziazione delle attività di ricerca, e inoltre un Modulo di soccorso inviato con personale dei Comandi dei vigili del fuoco di Catanzaro e Reggio Calabria impiegato per il potenziamento del dispositivo operativo sul territorio.
L'itinerario e la scomparsa
I due professionisti erano partiti da Capo d'Orlando, nel Messinese.
Carlo Arnulfo e Angela Bucci avevano trascorso il giorno di Ferragosto in Sicilia dove erano arrivati per passare le vacanze. Domenica mattina sono partiti, ma poi si sono perse le tracce. A dare l'allarme sono stati i parenti e subito sono state avviate le ricerche. Da ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati tra le localita' Fuscaldo e Falconara Albanese per la ricerca del velivolo disperso, un Tecnam P2008,: in azione squadre a terra, l'elicottero Drago 165 e droni. Operazioni effettuate, spiegano i vigili del fuoco, con l'uso di tecnologie Imsi Catcher, capaci di triangolare la posizione di un cellulare anche in assenza di copertura rete.
Le attività di ricerca proseguono senza sosta, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, con l'integrazione delle diverse componenti operative e specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La vicinanza delle istituzioni
"Seguo con ansia e apprensione le notizie che giungono dall'Alto Tirreno Cosentino in merito alla scomparsa dell'ultraleggero partito ieri mattina da Capo d'Orlando e diretto all'aviosuperficie di Sibari, sul quale viaggiavano l'avvocato romano Carlo Arnulfo e la nostra conterranea Angela Buccico, figlia di Emilio Nicola Buccico, già sindaco di Matera, e sorella dell'attuale vicesindaco della città dei Sassi, Rocco Buccico". Con queste parole il presidente della Regione, Vito Bardi, esprime la vicinanza della comunità lucana ai familiari dei due occupanti del velivolo, di cui si sono perse le tracce. "In queste ore di estenuante attesa - prosegue il governatore - sono in costante contatto con le autorità' e con i coordinatori delle operazioni di soccorso. Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento agli uomini e alle donne del Soccorso Alpino, dell'Aeronautica Militare, dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine e di tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta, in condizioni ambientali complesse, per perlustrare il territorio e individuare il velivolo. Tutta la Basilicata si stringe con affetto e speranza attorno alla famiglia Buccico e ai cari dell'avvocato Arnulfo, nell'auspicio che queste ore di angoscia possano al piu' presto lasciare il posto a una buona notizia".
Alla sua voce si unisce anche quella delle istituzioni nazionali: "In queste ore di angoscia seguo con grande attenzione le ricerche dell'ultraleggero disperso nell'Alto Tirreno Cosentino, sul quale viaggiavano Carlo Arnulfo e Angela Buccico, sorella dell'attuale vicesindaco di Matera, Rocco Buccico. Sono vicina con tutto il cuore alle loro famiglie e ai loro cari. Un ringraziamento sincero a quanti, senza sosta, sono impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso", ha dichiarato il Ministro per le Riforme istituzionali e Segretario regionale di Forza Italia per la Basilicata, Elisabetta Casellati.