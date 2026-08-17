Roma, 24enne ferito all'addome muore in ospedale

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AGI - È morto al Policlinico Casilino il ragazzo italiano di 24 anni ferito oggi pomeriggio in viale Giorgio Morandi, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma. Sono in continuo aggiornamento le indagini della Squadra Mobile della Polizia di Stato per rintracciare e identificare il killer.
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Non è ancora chiaro se la ferita all'addome che aveva riportato la vittima sia stata provocata da una coltellata o da un colpo di pistola. Gli accertamenti sono in corso. A dare l'allarme sarebbe stato un conoscente della vittima, un ventiquattrenne, dopo averlo trovato ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti insieme al personale sanitario del 118.
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