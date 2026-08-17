Stop al caldo fino a mercoledì, tragedia in Alto Adige

AGI - Dopo un weekend di Ferragosto ancora stabile e con clima rovente, un cambio di circolazione è in atto sul Mediterraneo e sull'Europa. È attesa una generale attenuazione del caldo con valori di ritorno verso le medie del periodo e anche possibili piogge o temporali specie al Nord e in parte sul Centro.
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano però da mercoledì una nuova espansione dell'anticiclone con associato rialzo termico su valori anche di 3-5 gradi sopra media. Entro il weekend, tuttavia, non è escluso un peggioramento e nuovo calo termico. Continua dunque nel complesso la fase estiva ma senza il grande caldo che ha attanagliato l'Italia per diverso tempo.
Le previsioni per oggi
Il Nord si è svegliato con piogge e acquazzoni sulla Liguria e nel Nord-Est, mentre c'è un tempo più asciutto altrove. Nel pomeriggio sono previste instabilità in ulteriore aumento con temporali soprattutto sui settori orientali. In serata il tempo è in miglioramento, salvo residue piogge sull'alto Adriatico.
Al Centro nubi sparse e schiarite al mattino, con qualche rovescio solo sull'alta Toscana. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sulle zone interne, con acquazzoni e temporali anche intensi, che si estenderanno entro sera verso le coste adriatiche, nella notte anche tra Marche e Abruzzo.
Al Sud e sulle Isole, invece, il tempo rimane stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sono attesi piogge e temporali sparsi sulle zone interne Peninsulari. Il meteo sarà più asciutto in serata e nottata, salvo fenomeni in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Le temperature minime rimangono invariate e le massime sono in generale diminuzione su tutta la Penisola.
Le previsioni per domani
Al Nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, situazione che rimarrà pressoché identica nel pomeriggio. Soltanto in Veneto sono previsti fenomeni isolati, mentre in serata e in nottata sono attese velature in transito su Piemonte e Lombardia, con una stabilità diffusa su tutti i settori.
Il Centro Italia si sveglierà con sole prevalente, salvo qualche isolato piovasco sulle coste Marchigiane. Al pomeriggio è prevista instabilità tra Abruzzo e basso Lazio, senza nessuna variazione altrove; in serata e in nottata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.
Al Sud e sulle Isole ci saranno cieli sereni o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni, ma nel pomeriggio ci saranno piogge diffuse sulle zone interne delle regioni peninsulari. In serata è previsto un rapido miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Solo la Sardegna rimarrà asciutta per tutta la giornata.Le temperature minime e massime saranno stabili o in lieve calo da Nord a Sud.
Colpito da un fulmine in Alto Adige
Il maltempo, che si è concentrato soprattutto sulle montagne dell'Alto Adige ai confini con la Svizzera, è però legato anche a una tragedia: un escursionista altoatesino è morto molto probabilmente - secondo i soccorritori - dopo essere stato colpito da un fulmine. L'episodio si è verificato sul Piz Starlex, vetta di 3.075 metri nella zona di Tubre in Val Monastero. L'uomo era disperso da ieri pomeriggio, esattamente dalle 13, quando aveva raggiunto la cima della montagna. Successivamente, in quella zona si è abbattuto un forte temporale.
A seguito del mancato rientro, solo poco dopo le 22 è scattato l'allarme. Alle 23.44, grazie all'utilizzo di un drone, i soccorritori hanno localizzato l'uomo che si trovava a circa 2.600 metri in una zona particolarmente impervia, nei pressi del sentiero numero 4. Quando i soccorritori e i sanitari hanno raggiunto l'escursionista hanno potuto solo constatare il decesso. Nel corso dell'intervento di ricerca e recupero sono state impiegata circa 40 persone di vari enti, Soccorso Alpino di Tubre e Prato Stelvio (con il drone), Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Silandro, e vigili del fuoco volontari di Tubre.