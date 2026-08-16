Trebisacce, donna morta davanti all'ospedale: fermato il compagno

AGI - Un giallo scuote l'Alto Jonio Cosentino. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3:00, Ornella Forastefano, 46 anni, è stata trovata gravemente ferita all'esterno dell'ospedale di Trebisacce. Soccorsa immediatamente dai sanitari e trasferita in pronto soccorso, la donna è deceduta poco dopo a causa delle profonde lesioni riportate in diverse parti del corpo, in particolare al volto e alla nuca.
La vittima, residente ad Amendolara, appartiene a una famiglia nota alle cronache: è infatti sorella di Domenico Forastefano e figlia di Pasquale, attualmente detenuto al regime di 41 bis.
La svolta nelle indagini
Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Cassano all'Jonio insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Cosenza e coordinate dalla Procura di Castrovillari, si sono subito concentrate sulla vita privata della 46enne.
Gli investigatori si sono messi immediatamente sulle tracce del compagno della donna, un cittadino di origini albanesi che si era reso irreperibile subito dopo l'accaduto. La fuga dell'uomo si è conclusa nella mattinata di domenica, quando è stato localizzato e rintracciato a Bari dalle forze dell'ordine, che ora lo stanno interrogando per chiarire la sua posizione e ricostruire la dinamica dei fatti.
Telecamere al vaglio
Sull'inchiesta vige il più stretto riserbo. Gli inquirenti sono al lavoro per fare piena luce sul movente dell'omicidio e sui momenti immediatamente precedenti al ritrovamento della donna. Per ricostruire con esattezza il percorso del veicolo che ha abbandonato la vittima davanti al nosocomio, i militari stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni informati sui fatti.