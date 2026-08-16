Il Palio di Siena rinviato per il maltempo

AGI - Rinviato a domani, lunedì 17 agosto, il Palio di Siena a causa del maltempo. Il Comune ha esposto la bandiera verde dalle trifore comunicando così lo slittamento della Carriera. Poco prima delle 14 un temporale si è abbattuto sul tufo di Piazza del Campo, rendendolo impraticabile. Si tratta del secondo Palio consecutivo che viene rinviato, a luglio infatti si corse il 3.
Il Palio rinviato dopo un confronto tra i capitani delle Contrade
"All'unanimità abbiamo votato per alzata di mano, per l'incolumità dei cavalli e dei fantini", ha spiegato Alessandro Maggi, capitano della Chiocciola e decano dei capitani. La scelta è arrivata dopo il confronto tra i capitani delle Contrade, alla luce delle condizioni della pista e del maltempo. Sulle previsioni per domani Maggi invita ad attendere: "Le previsioni non sono buone, però bisogna aspettare il cielo. Preoccupazioni zero".
Sulla decisione ha pesato anche il mancato svolgimento del Corteo Storico
"Il corteo non è partito. Abbiamo atteso volutamente per dare modo anche al corteo di fare il suo corso", spiega Maggi. Il decano dei capitani sottolinea anche il valore del momento per i figuranti: "Ci sono ragazzi che si allenano tutto l'anno anche per avere la soddisfazione di entrare in Piazza, quindi è giusto sia così". Il corteo storico e la Carriera, viene fatto sapere dal Comune, si svolgeranno "con i medesimi orari, nella giornata di domani, lunedì 17 agosto.
Alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l'inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 l'ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16 alle ore 18 sarà possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Duprè."