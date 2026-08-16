Furto al museo regionale di Messina, prese opere di Antonello

AGI - Un clamoroso furto si è verificato nella serata del 15 agosto al museo regionale di Messina. Ignoti si sono introdotti nelle sale del museo violando il sistema di allarme e di protezione delle opere, portando via due opere di Antonello da Messina. Altre due sono state abbandonate dai ladri e trovate poco dopo.
Si tratta del Podittico, tre tavole su cinque, e la tavoletta bifronte prelevata dalla teca blindata. A comunicarlo è la Direzione del Museo. È intervenuta la polizia e la scientifica. Del furto sono stati informati gli organi regionali.
La scrittrice Auci: "Altro scippo nell'incuria generale"
"Messina subisce un altro scippo. Dopo la vergogna dell'Archivio di Stato di Messina, scippato da un'amministrazione cieca e sorda, stanotte si è verificato un gravissimo furto. Tre parti del polittico e una preziosa tavola di Antonello da Messina sono state rubate, complice l'incuria e la precarietà in cui versano le condizioni della sicurezza del museo. Un ennesimo colpo al cuore per una città che si sta vedendo derubare dell'anima e della sua identità, pezzo dopo pezzo". Così la scrittrice siciliana Stefania Auci. "Anziché investire sulla sicurezza e sulla cultura - aggiunge l'autrice di 'I Leoni di Sicilia', "si preferisce buttare sabbia negli occhi parlando di improponibili opere che a nulla servono. Intanto il nostro patrimonio artistico viene disperso, viene disintegrato e smembrato nell'incuria generale. Ed è una cosa che no, non si può accettare. Regione siciliana Arma dei carabinieri spero che si attivino per restituire a Messina queste opere che non sono solo patrimonio artistico, ma un pezzo di anima di questa città".