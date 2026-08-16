Stop al caldo ma arriva il maltempo. Allerta gialla in 13 regioni
Tregua dal caldo ma arrivano rovesci e temporali. Allerta gialla in 13 regioni
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Tregua dal caldo ma arrivano rovesci e temporali. Allerta gialla in 13 regioni

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica
Spiaggia, maltempo
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AGI - Arriva la tregua dal caldo ma anche il maltempo.Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra Penisola, con rovesci e temporali anche intensi.

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L'avviso, emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte, prevede dalla tarda mattinata di domani precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su:

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  • Lombardia
  • Trentino-Alto Adige
  • Veneto
  • Emilia-Romagna
  • Toscana
  • Umbria
  • Marche
  • Abruzzo

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio meteo-idro in 13 regioni.

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