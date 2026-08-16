Stop al caldo ma arriva il maltempo. Allerta gialla in 13 regioni

ADV
AGI - Arriva la tregua dal caldo ma anche il maltempo.Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra Penisola, con rovesci e temporali anche intensi.
ADV
L'avviso, emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte, prevede dalla tarda mattinata di domani precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su:
ADV
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Emilia-Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Abruzzo
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio meteo-idro in 13 regioni.
Condividi
ADV