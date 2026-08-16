Furto al Museo di Messina: rubate opere di Antonello da Messina

AGI - Un clamoroso furto d'arte è stato messo a segno nella serata del 15 agosto al Museo Regionale di Messina. Malviventi rimasti al momento ignoti sono riusciti a penetrare all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi di allarme e la sicurezza a protezione dei capolavori conservati nella struttura.
A darne notizia è stata la stessa Direzione del Museo, confermando che i malviventi si sono portati via preziose opere di Antonello da Messina:
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Tre tavole su cinque del celebre Polittico;
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La tavoletta bifronte, strappata e prelevata direttamente dall'interno di una teca blindata.
Indagini in corso e museo chiuso al pubblico
Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli esperti della Polizia Scientifica, che hanno avviato i rilievi sulle scene del crimine per raccogliere impronte e tracce utili a risalire ai responsabili.
Dell'accaduto sono stati immediatamente informati gli organi regionali competenti. Per consentire il completamento dei rilievi e garantire il prosieguo delle indagini, nella giornata di oggi il museo rimarrà chiuso al pubblico.
Ecco l'articolo completo e riorganizzato con l'integrazione delle dichiarazioni dell'assessore alla Cultura Enzo Caruso e della direttrice del Museo Marisa Mercurio.
Le citazioni sono state inserite per rafforzare il racconto dell'eccezionalità del colpo e del valore inestimabile delle opere rubate:
Clamoroso furto di Ferragosto a Messina: rubate opere di Antonello da Messina. "Un colpo da film"
Un clamoroso furto d'arte è stato messo a segno nella serata del 15 agosto al Museo Regionale di Messina (MuMe). Malviventi rimasti al momento ignoti sono riusciti a penetrare all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi di allarme e la sicurezza a protezione dei capolavori conservati nella struttura.
A darne notizia è stata la stessa Direzione del Museo, confermando che i malviventi si sono portati via preziose opere di Antonello da Messina:
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Tre tavole su cinque del celebre Polittico di San Gregorio;
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La tavoletta bifronte, prelevata direttamente dall'interno di una teca blindata.
L'assessore Caruso: "Colpo tipo Louvre"
Sul posto è arrivato l'assessore alla Cultura del Comune di Messina, Enzo Caruso, che ha sottolineato come l'attenzione recente sul maestro del Rinascimento possa aver attirato la criminalità organizzata d'arte: "I riflettori accesi ultimamente con l'acquisto di un'opera di Antonello per 15 milioni di euro, l'Ecce Homo, sicuramente hanno destato l'interesse di tantissimi ladri d'arte. Inimmaginabile che una cosa del genere possa capitare a Messina", ha dichiarato l'assessore.
"È stato un colpo quasi da film, come quello al Louvre, inimmaginabile che possa capitare in città. Chiaramente ci vengono sottratte due delle opere più importanti che custodiamo nel nostro museo: nella città di Antonello una cosa del genere è una tragedia. Sono opere di valore inestimabile: già l'acquisto di un piccolo quadro è stato di 15 milioni di euro, immaginate il valore che possa avere il Polittico di San Gregorio. La cosa che mi stupisce è che non sono opere su tela che si possono avvolgere, ma su tavola. È un furto studiato da professionisti e mi auguro che in tempi brevi si possa intercettarli".
La direttrice Mercurio: "Sconvolti"
Dello stesso tenore la reazione della direttrice del Museo Regionale, Marisa Mercurio, che ha espresso profondo sgomento per l'accaduto: "Siamo sconvolti per quello che è accaduto, erano due delle opere più importanti e note di Antonello da Messina. Una grande perdita per il museo, per la città, la comunità e l'intero mondo dell'arte".
Indagini della Scientifica e struttura chiusa al pubblico
Sul luogo del furto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli esperti della Polizia Scientifica, che hanno avviato i rilievi per raccogliere tracce e impronte utili a risalire alla banda di professionisti. Dell'accaduto sono stati informati gli organi regionali competenti.
Per consentire le indagini e mettere in sicurezza l'area, nella giornata di oggi il museo rimarrà chiuso al pubblico.