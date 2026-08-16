Barcellona: aggredito 21enne italiano, è in coma

AGI - Un ventunenne italiano di Asolo, Nicola Maggiotto, è ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona, dopo essere rimasto ferito in un'aggressione avvenuta mercoledì sera nella città spagnola.
La nota del consolato generale a Barcellona
Il consolato generale a Barcellona "sta prestando assistenza sin dalla prima segnalazione dell'aggressione" sia a Nicola Maggiotto, il 21enne ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate in un'aggressione subita nella città catalana insieme suo amico, nel frattempo ripresosi. Come riferiscono fonti della Farnesina, il consolato è in contatto sia con i familiari di Maggiotto che con la struttura ospedaliera dove il giovane è ricoverato. Al momento, non è chiara la dinamica dell'accaduto, su cui sono in corso indagini. La famiglia Maggiotto, giunta a Barcellona, ha sporto denuncia e le autorità spagnole hanno avviato le indagini per ricostruire le circostanze dell'aggressione e individuare i responsabili.