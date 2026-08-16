Viaggiano in auto col figlio morto, se ne accorgono alla sosta

AGI - Dramma sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra i caselli di Casteggio e Voghera. Una coppia ha viaggiato in auto con il figlio di 31 anni morto durante il tragitto, accorgendosene dopo un centinaio di chilometri, quando il papa' si e' fermato in un'area di sosta, lungo il tratto pavese, in direzione del capoluogo piemontese.
Il fatto
La famiglia è di origine romene: alla guida c'era il padre, la madre era nel lato passeggero e il 31enne sul sedile posteriore. Ai genitori sembrava che dormisse. Quando si sono fermati, si sono accorti che il figlio era accasciato e non reagiva in nessuna maniera. Gli operatori del 118, a quel punto allertati, hanno constatato il decesso del 31enne che sembra soffrisse di problemi cardiaci lievi.