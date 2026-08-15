Massimo Boldi cade a Forte dei Marmi e batte la testa: ricoverato

AGI - Brutto spavento a Forte dei Marmi per Massimo Boldi. Il celebre attore comico è stato ricoverato in ospedale dopo una rovinosa caduta avvenuta nel centro della cittadina toscana. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno.
La dinamica dell'incidente e i soccorsi
L'episodio si è verificato intorno alle 17:00 di giovedì nei pressi del celebre Caffè Principe, mentre l'attore stava passeggiando in compagnia di alcuni amici. Non è ancora chiaro se alla base dell'incidente ci sia stato un improvviso malore: Boldi ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra battendo la testa sul marciapiede.
I primi ad prestare aiuto sono stati gli amici e lo staff del bar, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno trasportato l'attore in codice giallo all'ospedale Versilia. Successivamente, a scopo precauzionale e per via del trauma cranico riportato, i medici hanno disposto il suo trasferimento al nosocomio di Livorno. L'attore è attualmente sottoposto agli esami clinici di rito, ma le sue condizioni generali non sembrano destare particolari preoccupazioni.
Un simbolo della comicità italiana
Nato a Luino 81 anni fa, Massimo Boldi è uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. E' diventato popolarissimo grazie all'iconico personaggio di "Cipollino" e al sodalizio record d'incassi nei cinepanettoni con Christian De Sica.