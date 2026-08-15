Genova, accoltella la sorella e muore cadendo dalla finestra
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Genova, accoltella la sorella e muore cadendo dalla finestra

La donna, 18 anni, colpita con un fendente, non è grave
Genova
AGF
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AGI - Un uomo di 26 anni ha avuto una lite con la sorella, l'ha colpita con un fendente senza però procurarle una ferita grave, e poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. Il fatto è accaduto a Genova, e i carabinieri tentano di chiarire le circostanze di questa morte. La donna, 18 anni, è ricoverata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

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Teatro del 'giallo', un appartamento al quinto piano in Salita San Francesco da Paola in zona San Tedoro. La procura di Genova ha delegato ai militari dell'Arma gli accertamenti sulla natura della lite e soprattutto sulla volontarietà o incidentalità della caduta.

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