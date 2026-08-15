Malore improvviso dopo festa Ferragosto, muore 16enne a Sciacca

AGI - Un ragazzo di 16 anni, residente a Misilmeri, è morto questa mattina all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dopo essere stato colto da un improvviso malore durante una festa di Ferragosto.
L'adolescente si trovava in una casa di villeggiatura insieme alla fidanzata e ad alcuni amici quando, nel corso della notte, si è sentito male. Soccorso dagli operatori del 118, è stato intubato e trasportato d'urgenza al pronto soccorso già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma poco dopo le 10 ne è stato constatato il decesso. Le cause della morte non sono ancora state chiarite.
Aveva bevuto alcolici durante la festa di Ferragosto ma in quantità moderate
Gli agenti del commissariato di Sciacca stanno ricostruendo le ore trascorse dal sedicenne prima del malore e hanno già ascoltato la fidanzata. Durante la serata i ragazzi avrebbero consumato alcolici, ma, secondo i primi elementi, la quantità di alcol riscontrata nel sangue del giovane non sarebbe tale da spiegare il decesso. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per accertare cosa abbia provocato l'arresto cardiaco.