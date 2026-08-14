Roma: cadavere di donna in armadio, figlio fermato per omicidio
Roma: cadavere di una donna nell'armadio, il figlio fermato per omicidio
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Roma: cadavere di una donna nell'armadio, il figlio fermato per omicidio

Tragico epilogo di una lite per futili motivi
Carabinieri
Nicola Marfisi / AGF - Carabinieri
omicidio
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AGI - Un 51enne è stato fermato per l'omicidio della madre, 71 anni: il corpo della donna è stato trovato all'interno di un armadio in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca. Ad allertare i carabinieri erano stati i familiari che non avevano più notizie dell'anziana. Fra le ipotesi, un omicidio dopo una lite. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Tor Bella Monaca e Frascati.

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Omicidio dopo una lite per futili motivi

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L'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità. A quanto si apprende, all'origine del gesto ci sarebbe stato un alterco per futili motivi. Il 51enne avrebbe aggredito la donna spingendola a terra e colpendola, per poi occultarne il cadavere nell'armadio. Al termine dell'interrogatorio, il PM della Procura di Roma ha emesso il fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli. Il fermo dovrà essere convalidato dal Gip del Tribunale di Roma.

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