Incendio sulla Roma-Fiumicino, stop ai treni a Ponte Galeria

AGI - I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 13 di oggi in Via Gaetano Rosselli Lorenzini, all'altezza della Fiera di Roma, per un incendio di sterpaglie. Le fiamme si sono sviluppate anche a ridosso della linea ferroviaria Fiumicino - Ponte Galeria.
Il transito dei treni è stato interrotto sul binario pari per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza tra Ponte Galeria e Fiumicino, con i mezzi di soccorso impegnati nel contenere il rogo. Dalle ore 15:00 la circolazione ferroviaria è tornata regolare. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 70 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni.