Incendio sulla Roma-Fiumicino, stop ai treni a Ponte Galeria
Incendio sulla Roma-Fiumicino, stop ai treni a Ponte Galeria. Ritardi fino a 70 minuti
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Incendio sulla Roma-Fiumicino, stop ai treni a Ponte Galeria. Ritardi fino a 70 minuti

Le fiamme si sono sviluppate anche tra le sterpaglie a ridosso della linea ferroviaria all'altezza della Fiera di Roma
Incendio alla Fiera di Roma
Vigili del fuoco - Incendio alla Fiera di Roma
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AGI - I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 13 di oggi in Via Gaetano Rosselli Lorenzini, all'altezza della Fiera di Roma, per un incendio di sterpaglie. Le fiamme si sono sviluppate anche a ridosso della linea ferroviaria Fiumicino - Ponte Galeria.

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Il transito dei treni è stato interrotto sul binario pari per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza tra Ponte Galeria e Fiumicino, con i mezzi di soccorso impegnati nel contenere il rogo. Dalle ore 15:00 la circolazione ferroviaria è tornata regolare. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 70 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni.

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