Trapani, esalazioni al depuratore: morti operaio e soccorritore

AGI - Tragedia a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Un intervento di routine all'impianto di depurazione comunale si è trasformato in un dramma: sono morti l'operaio Davide Anselmo e il soccorritore del 118 Francesco Bulgarella, entrambi sopraffatti dalle esalazioni tossiche presenti nei locali della struttura.
L'incidente si è verificato all'interno dell'impianto situato in contrada Tonnara del Secco. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio della società di gestione del depuratore vi si era recato per un controllo, probabilmente per effettuare una riparazione, quando è stato colto da un malore e ha perso conoscenza a causa dei gas.
Il disperato tentativo di salvataggio e i rilievi delle forze dell'ordine
Accortisi di quanto accaduto, i colleghi del lavoratore hanno immediatamente lanciato l'allarme al 118. Una volta giunti sul posto, i sanitari si sono precipitati all'interno della struttura per prestare i primi soccorsi. Proprio mentre stava praticando le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco su Anselmo, anche il soccorritore Francesco Bulgarella è stato sopraffatto dalle esalazioni, venendo stroncato a sua volta dal gas tossico.
Sul luogo del dramma sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per effettuare le verifiche tecniche, ascoltare le testimonianze dei presenti e ricostruire con esattezza l'esatta dinamica dei fatti e le condizioni di sicurezza dell'impianto.