Agguato contro due uomini su ape-calessino a Siracusa, uno è grave

AGI - Due uomini sono stati feriti a colpi di arma da fuoco in via Von Platen, a Siracusa, in un agguato avvenuto in pieno giorno. Le vittime si trovavano a bordo di un'ape-calessino quando sono stati raggiunti dagli spari. Uno dei due è rimasto ferito in maniera più grave ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d'urgenza all'ospedale Umberto I di Siracusa.
Le sue condizioni sarebbero critiche. La sparatoria è avvenuta nei pressi della caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco, lungo una strada molto trafficata, sotto gli occhi di passanti e automobilisti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica.
L'inchiesta sulla sparatoria
Al momento non sono stati chiariti il numero dei colpi esplosi, l'esatta modalità dell'agguato e il numero degli eventuali responsabili. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona per individuare gli autori dell'agguato e chiarire il movente.
La condanna del sindaco di Siracusa
"Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto oggi in via Von Platen. Si tratta di un fatto di estrema gravità, che desta preoccupazione ma sul quale, certamente, la magistratura e le forze dell'ordine sapranno fare al più presto chiarezza". Queste le parole del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sulla sparatoria avvenuta stamattina, con il ferimento di due persone a bordo di un'Ape calessino. "Siracusa è una città che crede nei valori della legalità, della convivenza civile. Episodi come questo - prosegue il sindaco Italia - non possono trovare alcuno spazio nella nostra comunità e devono essere contrastati con determinazione attraverso la collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. L'amministrazione comunale continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza e la tutela del territorio poiché la serenità dei cittadini rappresenta per noi una priorità assoluta".