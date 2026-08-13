18enne ucciso a Trani, confessa omicida: 'lite per una ragazza'

AGI - Un ragazzo di 17 anni è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da tre coltellate. In caserma a Trani il minore, assistito dall'avvocato Enrico Alvisi, ha ammesso di aver sferrato i colpi nei confronti di Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione.
Alla base dei dissapori tra i due ragazzi, come raccontato al Tg Norba dal legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi "legati a un interesse comune per una ragazza". L'avvocato ha riferito che il suo assistito non avrebbe "mai voluto provocare la morte" di Quagliarella e che, una volta appreso del decesso del 18enne, avrebbe deciso di costituirsi. L'arma usata, un coltello legalmente detenuto e acquistato in un'armeria, non è ancora stato ritrovato. Il minorenne è ancora nella caserma dei carabinieri di Trani, che indagano sotto il coordinamento della Procura di Trani e della Procura dei minori di Bari.
Trani, 18enne ucciso a coltellate durante una rissa davanti a famiglie e bambini
Le riflessioni della sindaca di Andria
La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha affidato ai social lo sgomento in merito all'omicidio: "Mi si gela il sangue. Giovani contro giovani. Trani e Andria. Si armano e si colpiscono, come in un film. Ma non sono attori, sono persone in carne ed ossa. Possibile mai?! Siamo genitori e abbiamo figli. Mi chiedono di commentare l'accaduto. Commentare... per dire cosa? Cosa si può dire di fronte a questo strazio? È imbarbarimento sociale. È immensa povertà educativa".
Un dramma che non conosce definizione, come spiega la sindaca: "Come altro definire il tutto? È un episodio - continua Bruno - che rasenta l'inverosimile, se non fosse diventato ormai sovrapponibile a tanti altri avvenimenti di questa specie, che tolgono il fiato. Non conosciamo dettagli, non abbiamo elementi certi, ma queste prime notizie che circolano sono raccapriccianti. In tutto questo susseguirsi di voci e in attesa certezze, un giovane figlio di madre, uscito di casa per una serata spensierata tra amici, magari a veder le stelle, non c'è più'. Ucciso - conclude - da follia omicida"