Cosenza: spara all'ex e tenta il suicidio, entrambi gravi

AGI - Voleva riallacciare i rapporti con l'ex compagna, ma l'incontro è finito nel sangue. A Mongrassano (Cosenza), un 50enne ha impugnato una pistola, ha ferito la donna e si è poi sparato. I due si trovano ora ricoverati in condizioni disperate all'ospedale di Cosenza.
L'aggressione è avvenuta al culmine di un acceso diverbio tra i due. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la coppia aveva vissuto insieme in Germania prima di separarsi. L'uomo era arrivato in Calabria proprio con l'intenzione di tentare un chiarimento con la donna, ma la discussione è degenerata.
Entrambi ricoverati in gravi condizioni a Cosenza
Subito dopo l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi del 118. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Cosenza, dove si trovano attualmente ricoverati nel reparto di rianimazione.
I carabinieri sono intervenuti sul luogo della sparatoria per effettuare i rilievi scientifici e avviare le indagini. Spetterà ai militari ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione e accertare come l'uomo sia venuto in possesso dell'arma.