Terremoto in Toscana oggi: scossa 3.7 tra Livorno e Pisa

AGI - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata questa mattina, precisamente alle ore 10:57, lungo la costa della Toscana. Il sisma è stato distintamente avvertito dai cittadini nelle province di Livorno, Pisa e in tutta la Versilia.
Dati INGV: epicentro e profondità del sisma
Secondo la localizzazione ufficiale fornita dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto un ipocentro a circa 9 chilometri di profondità. L'epicentro è stato individuato in mare lungo la costa toscana, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.6623, 10.1947.
Nessun danno a persone o cose: la situazione
Stando alle prime informazioni raccolte dalle autorità e dalle forze dell'ordine, fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Nonostante la mancanza di criticità, la scossa ha generato apprensione tra i residenti, che si sono riversati sui social per segnalare il movimento tellurico.