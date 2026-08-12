Ranucci: oggi l'interrogatorio Lavitola, Salvini chiede lo stop

AGI - È fissato per oggi a mezzogiorno, nel carcere romano di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Valter Lavitola, arrestato lunedì nell’ambito dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Una vicenda oscura che sta provocando un duro scontro politico e mediatico attorno al conduttore di Report.
L'avvocato di Ranucci: "È vittima di linciaggio"
Dura la posizione della difesa del giornalista. L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sottolinea come il suo assistito sia finito al centro di un attacco orchestrato: "Sigfrido Ranucci è tre volte vittima: di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia (se i fatti verranno definitivamente accertati) e, in ultimo, con forse maggiore gravità, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico che con congetture e insinuazioni ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato."
Il legale ha poi preannunciato azioni legali contro chi ha denigrato la figura del conduttore: "Adesso attendiamo il giudizio anche nei confronti di quanti sono stati denunciati per diffamazione aggravata per aver contribuito consapevolmente alla violenta azione denigratoria della figura più rilevante del giornalismo di inchiesta in Italia, azione pericolosa per la democrazia come un attentato."
Salvini chiede lo stop
Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di una visita al Polo di interscambio del Pigneto a Roma, chiedendo un passo indietro per i protagonisti del caso: "Coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura e preoccupante debbono prendersi una pausa. Fino a che gli italiani che pagano questo stipendio non avranno totale e assoluta chiarezza, ritengo sia utile aspettare che la magistratura faccia il suo corso."
La replica di Ranucci
Le parole del vicepremier sono state prontamente lette dal conduttore Rai come una richiesta diretta di allontanamento dalla TV. In un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, Sigfrido Ranucci ha infatti commentato: "Il ministro Salvini chiede alla Rai la mia sospensione."