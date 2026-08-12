Meteo, 19 città da bollino rosso: quando arriva il fresco?

AGI - L'ondata di caldo rovente e l'afa intensa non mollano la presa sull'Italia. Per il weekend di Ferragosto le previsioni meteo confermano un clima bollente e afoso su gran parte della Penisola: per respirare aria più fresca e un calo delle temperature bisognerà attendere la prossima settimana.
Un vasto e robusto campo di alta pressione continua a espandersi su gran parte d'Europa e del Mediterraneo, garantendo stabilità ma anche un elevato tasso di umidità.
Allerta caldo oggi: 19 città da bollino rosso
Il Ministero della Salute conferma l'emergenza caldo: oggi sono ben 19 le città monitorate con il bollino rosso (il massimo livello di allerta per l'ondata di calore e l'afa). Le temperature percepite toccano picchi elevatissimi fino a 40 gradi, rendendo l'aria irrespirabile soprattutto nei grandi centri urbani e nelle pianure.
Allerta caldo oggi: 19 città da bollino rosso
- Mattino: condizioni meteo per lo più asciutte e soleggiate su quasi tutte le regioni, fatte salve rare piogge sparse sul Nord-Ovest.
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Pomeriggio: aumento dell'instabilità con rischio di temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica del Centro-Sud.
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Sera e notte: rapido miglioramento ovunque, ma con minime notturne e tassi di afa ancora molto elevati.
Previsioni meteo weekend di Ferragosto
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano che il ponte di Ferragosto trascorrerà all'insegna del tempo prevalentemente stabile e caldo. Le temperature resteranno su valori nettamente superiori alla media stagionale. Non mancherà qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle zone interne e di montagna.
Quando finisce il grande caldo?
La svolta potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. I principali modelli matematici mostrano l'ingresso di correnti più fresche d'origine atlantica verso il Mediterraneo. Se il trend verrà confermato, assisteremo a una progressiva riduzione dell'afa e a un ritorno delle temperature nella media.