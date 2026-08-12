Etna, volo cancellato o dirottato? Guida a rimborsi e hotel
Volo bloccato? Come ottenere subito rimborso, hotel e transfer
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Volo bloccato? Come ottenere subito rimborso, hotel e transfer

Lo stop ai voli è una circostanza eccezionale, ma le compagnie devono garantire assistenza completa o rimborsare le spese sostenute. La guida pratica
Ryanair
 AFP - Ryanair
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AGI - L'eruzione vulcanica e la conseguente chiusura dello spazio aereo rientrano tra le "circostanze eccezionali" previste dalle norme europee. Trattandosi di una calamità naturale fuori dal controllo delle compagnie aeree, non si ha diritto a un indennizzo economico extra, ma il rimborso del biglietto o la riprotezione su un altro volo sono sempre dovuti. Inoltre, la compagnia ha precisi obblighi di assistenza.

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L'assistenza gratuita in aeroporto è sempre obbligatoria

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Anche in caso di emergenza naturale, la compagnia aerea deve garantirti gratuitamente:

  • Pasti e bevande per tutto il tempo dell'attesa.

  • Sistemazione in hotel se si rende necessario uno o più pernottamenti.

  • Trasferimento di andata e ritorno tra l'aeroporto e l'albergo.

  • 2 chiamate telefoniche o messaggi e-mail.

Se l'aeroporto è nel caos e la compagnia non fornisce l'assistenza diretta, il passeggero può provvedere da solo. Anticipa il pagamento, ma deve conservare tutti gli scontrini e le ricevute: la compagnia aerea è obbligata a rimborsare ogni spesa ragionevole e documentata.

Cosa succede se il volo viene dirottato su un altro aeroporto?

Se l'aereo parte ma atterra in uno scalo alternativo (ad esempio Palermo o Comiso al posto di Catania):

  • Il trasferimento è a carico della compagnia: Il vettore deve organizzare e pagare un mezzo terrestre (pullman, treno, taxi) o un volo di collegamento per portarti fino all'aeroporto previsto dal tuo biglietto.

  • Se la compagnia non organizza il transfer: Si può prendere autonomamente un mezzo di trasporto (bus, treno o taxi) e chiedere successivamente il rimborso integrale della spesa presentando la ricevuta.

In sintesi: cosa fare

  1. Verificare lo stato del volo sui canali ufficiali della tua compagnia prima di muoversi.

  2. Chiedere assistenza al personale presente in aeroporto per cibo, hotel e transfer.

  3. Conservare ogni scontrino (ricevute di bar, ristoranti, taxi, hotel) se devi pagare di tasca tua, per inoltrare la richiesta di rimborso al rientro.

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