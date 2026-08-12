L'eclissi 'ispira' i numeri del Lotto in tutta Italia

AGI - L'eclissi di sole, che questa sera terrà anche molti gli italiani con il naso all'insù, non sarà visibile in tutte le regioni allo stesso modo. Ma ha già ispirato varie iniziative in tutto il Paese. I territori più favoriti per ammirare l'eclissi sono quelli del Nord Ovest e delle isole settentrionali e occidentali: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.
Più si scende verso Sud, più l'effetto prodotto dalla curva della traiettoria della luna sulla terra si riduce, come in Calabria, dove il sole sarà coperto solo per il 18% circa. Questo però non ha impedito che un po' ovunque si organizzassero appuntamenti per ammirare il fenomeno.
I numeri 'fortunati' e gli eventi in tutta Italia
C'è anche chi trasforma l'evento in un gioco. Del lotto, ovviamente. Per la smorfia napoletana, infatti, ogni accadimento umano ha una cifra che lo accompagna. E così, in molte ricevitorie, si cerca la fortuna con il 9 (l'eclissi di sole), il 5 (la luce/il sole), il 6 (quello che si oscura), e con la data: 12 (il giorno del mese) e 8 (il mese di agosto).
In Friuli Venezia Giulia, una delle regioni italiane più favorevoli per osservare l'eclissi, a Trieste, al Castello di San Giusto è in programma un appuntamento speciale dedicato alla contemplazione e comprensione dell'avvenimento, con un'osservazione guidata a cura degli esperti del Circolo culturale astrofili Trieste e un concerto, seguiti da una conferenza di approfondimento al Museo Winckelmann, condotta da Mauro Messerotti, astrofisico esperto di Radioastronomia solare e Meteorologia dello spazio, ricercatore associato all'Istituto nazionale di astrofisica. Anche a Udine l'eclissi si potrà osservare dal castello: il colle e l'ascensore, informa il Comune, rimarranno aperti fino a mezzanotte. Appuntamento con l'astronomia anche a Buttrio (Udine), dove la 'Città del Vino' insieme alla Pro Loco Buri proporrà una serata di degustazione che inizierà con l'osservazione dell'eclissi.
Il cielo del Lido a Venezia, poi, sarà protagonista di un appuntamento dedicato all'osservazione dell'eclissi, organizzato dall'Associazione Astrofili Veneziani in collaborazione con la Pro Loco Lido di Venezia e Pellestrina e aperto a tutti senza prenotazione.
In Emilia-Romagna, regione che beneficerà di una copertura straordinaria, con oltre il 92% del disco solare oscurato dalla Luna, dato che gli esperti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica hanno suggerito di spostarsi verso gli spazi aperti della pianura, dove l'orizzonte occidentale è piatto e sgombro da palazzi per poter godere al meglio della vista dell'eclissi, a Crespellano (Bologna), l'Osservatorio di vicolo Baciadonne accoglierà il pubblico con eventi e strumentazioni a disposizione. Un altro appuntamento di rilievo, inserito nel cartellone di Bologna Estate, si terrà al Velodromo di Pianoro (Bologna), all'interno del Parco del Ginepreto dove, a partire dalle 19, i divulgatori scientifici dell'associazione Sofos e i ricercatori dell'Inaf guideranno la visione dell'eclissi con approfondimenti e occhialini certificati.
In Campania, il Planetario di Caserta offrirà un'esperienza gratuita previa prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale del Planetario di Caserta, e a Napoli un appuntamento al Planetario di Città della Scienza già sold out. Nessun evento all'Osservatorio Astronomico partenopeo, uno dei più antichi istituti di ricerca nel settore europei.
In Calabria, Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria, per compensare la poca godibilità del fenomeno, invitando ad attendere pazientemente il 2 agosto dell'anno prossimo, quando in questa regione un'altra eclissi sarà visibile perfettamente, organizza una esperienza con esperti e strumentazioni.
A Milano, il punto panoramico più gettonato per vedere l'eclissi è il Monte Stella, la collina artificiale nella zona nord-occidentale della città, dove è in programma un'osservazione pubblica dell'eclissi guidata da un esperto, organizzato dal Municipio 8 del Comune, con un astrofisico e a partecipazione è gratuita. Attorno all'eclissi sono nate nel capoluogo lombardo anche altre iniziative a tema, come quelle promosse dall'associazione Eco dalle Città con Paolo Hutter.
A Firenze, l'eclissi sarà difficile da osservare a Firenze, ma l'Inaf-Osservatorio Astrofisico di Arcetri apre le sue porte al pubblico per una serata speciale con un ricco programma di eventi che includono una vista al parco astronomico dell'Osservatorio e il tentativo di osservare l'eclissi prima del tramonto con i telescopi, se le condizioni meteo e ambientali lo permetteranno. Comunque sarà predisposto un collegamento in diretta dalla Spagna durante il massimo dell'eclissi al Teatro del Cielo. A termine dell'evento il pubblico potrà visitare il padiglione museale dell'Osservatorio e il telescopio storico Amici.
È il Piemonte uno dei luoghi privilegiati da cui ammirare il fenomeno di questa sera. Grande l'attesa a Torino, dove il sole verrà coperto al 93%. Luoghi ideali per l'osservazione saranno i punti panoramici della collina torinese e in particolare il colle di Superga, da cui si potrà godere anche di un panorama mozzafiato sulla città. Per permettere a cittadini e visitatori di raggiungerli in modo semplice e sostenibile, il Comune di Torino e il Gruppo Torinese Trasporti hanno predisposto un rafforzamento dei collegamenti con la collina, con l'apertura straordinaria della storica tranvia Sassi-Superga. Sempre sulla collina torinese, al Planetario di strada Osservatorio 30, a Pino Torinese, è in programma la Combonight, una serata che combina lo spettacolo dell'eclissi con quello delle Perseidi, le cosiddette stelle cadenti. Nella cupola del Planetario, verrà ricreata una perfetta simulazione digitale dell'eclissi totale di sole.
Fuori città, al planetario del Polo astronomico di Alpette, nel Torinese, si terrà la proiezione dell'eclissi totale in diretta streaming dalla Spagna. Ma luoghi panoramici d'eccezione sono anche le Langhe e il Monferrato. Dal punto panoramico Mons Altus a Montaldo Scarampi, nell'Astigiano, si terrà un'iniziativa organizzata dal Gruppo Astrofili Astigiani Beta Andromedae, in collaborazione con il Comune, che prenderà il via alle 19. Anche lo storico borgo di Calosso, in provincia di Asti, si trasformerà in un vero osservatorio a cielo aperto con l'assistenza del Gruppo Astrofili Monferrini con tre telescopi dotati di appositi filtri solari a disposizione del pubblico.
A Roma, i luoghi panoramici della Capitale saranno la cornice perfetta per turisti e cittadini per non perdere l'appuntamento astronomico: dal Gianicolo a Monte Mario, dalla Terrazza del Pincio al Giardino degli Aranci, saranno di sicuro affollati.