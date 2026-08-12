Ore contate per il caldo infernale, ecco quando calano le temperature

AGI – Oggi sono 19 le città da ‘bollino rosso’ e domani saranno 18. Italia nella morsa della canicola, afa e caldo terribile. Ma forse arrivano le buone notizie: venerdì 14 agosto i bollini rossi saranno ‘solo’ 7. Secondo il bollettino del ministero della Salute, la lunga ondata di calore che negli ultimi giorni non ha risparmiato nessuna parte dell'Italia, si appresta finalmente ad allentare la presa.
Oggi, sulle 27 città monitorate sono 19 quelle in bollino rosso, il livello 3 che indica condizioni di emergenza - ondata di calore - con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche: Roma, Napoli, Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Viterbo. Domani scenderanno a 18 con Pescara che passerà da bollino rosso a bollino giallo.
Venerdì calano le città in allerta rossa
Venerdì saranno soltanto 7 le città in allerta rossa: Bari, Bolzano, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Tutte le altre città passeranno, tra domani e venerdì, dal colore rosso al giallo che è il livello 1 di pre-allerta, mentre Pescara, Trieste e Venezia saranno bollino verde, che è il livello 0, quello che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione.