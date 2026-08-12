Aeroporto Catania chiuso per l'Etna: voli sospesi fino alle 18

AGI - Nuovo stop ai voli nei cieli della Sicilia orientale a causa della ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. La presenza e la dispersione di cenere vulcanica in quota, sospinta dai venti, ha costretto le autorità aeroportuali a limitare l'operatività dello scalo di Catania-Fontanarossa e del vicino aeroporto di Comiso.
Quali settori sono chiusi e orari di stop
A causa della ricaduta di ceneri vulcaniche, è stata disposta la chiusura del settore B3 dell'aeroporto di Catania.
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Arrivi e partenze: Le operazioni di volo sono completamente sospese fino alle ore 18:00.
I passeggeri in viaggio nelle prossime ore sono invitati a non recarsi in aeroporto prima di aver verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea di riferimento.
Voli sospesi anche all'aeroporto di Comiso
Contestualmente, i disagi toccano anche lo scalo di Comiso (Ragusa), utilizzato proprio in questi giorni per assorbire parte del traffico deviato da Catania (circa cento voli reindirizzati nelle ultime ore).
A causa della presenza di cenere sulla pista e nello spazio aereo, le operazioni da e per l'aeroporto di Comiso sono sospese fino alle ore 10:00.
Le autorità monitorano costantemente l'evoluzione dei venti e l'attività eruttiva dell'Etna per valutare eventuali riaperture anticipate o proroghe della chiusura dello spazio aereo.