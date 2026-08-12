Aeroporto Catania chiuso per l'Etna: voli sospesi fino alle 18
Etna, aerei a terra a Catania fino alle 18: bloccato anche l'aeroporto di Comiso
Home>Cronaca

Etna, aerei a terra a Catania fino alle 18: bloccato anche l'aeroporto di Comiso

Nuova eruzione dell'Etna: sospesi tutti gli arrivi e le partenze a Catania e Comiso. Disposta la chiusura del settore B3: cosa fare prima di andare in aeroporto
Eruzione dell'Etna
Agf - Eruzione dell'Etna
etna
di lettura

AGI - Nuovo stop ai voli nei cieli della Sicilia orientale a causa della ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. La presenza e la dispersione di cenere vulcanica in quota, sospinta dai venti, ha costretto le autorità aeroportuali a limitare l'operatività dello scalo di Catania-Fontanarossa e del vicino aeroporto di Comiso.

Quali settori sono chiusi e orari di stop

ADV

A causa della ricaduta di ceneri vulcaniche, è stata disposta la chiusura del settore B3 dell'aeroporto di Catania.

ADV

  • Arrivi e partenze: Le operazioni di volo sono completamente sospese fino alle ore 18:00.

I passeggeri in viaggio nelle prossime ore sono invitati a non recarsi in aeroporto prima di aver verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea di riferimento.

Voli sospesi anche all'aeroporto di Comiso

Contestualmente, i disagi toccano anche lo scalo di Comiso (Ragusa), utilizzato proprio in questi giorni per assorbire parte del traffico deviato da Catania (circa cento voli reindirizzati nelle ultime ore).

A causa della presenza di cenere sulla pista e nello spazio aereo, le operazioni da e per l'aeroporto di Comiso sono sospese fino alle ore 10:00.

Le autorità monitorano costantemente l'evoluzione dei venti e l'attività eruttiva dell'Etna per valutare eventuali riaperture anticipate o proroghe della chiusura dello spazio aereo.

ADV