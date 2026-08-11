Capo scout muore per salvare un 13enne precipitato in un dirupo

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AGI - Si è buttato in una scarpata per tentare di salvare un 13enne del suo gruppo che era precipitato. È morto così, sul colpo, un capo scout di 61 anni del posto. L'incidente è avvenuto sull'Appennino in zona Bosco di Corniglio, nel Parmense, in tarda mattinata.
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Il 13enne scout elitrasportato all'ospedale di Parma
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Sul posto è accorso il soccorso alpino, il 118 e i vigili del fuoco e il 13enne precipitato nella scarpata è stato elitrasportato in codice di media gravità all'ospedale di Parma, con una probabile frattura alla gamba. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.
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