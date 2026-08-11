L'Etna erutta: stop ai voli a Catania fino alle 11 di domani

AGI - A causa dell'intensa attività eruttiva dell'Etna e della situazione dei venti, è stata disposta l'estensione della chiusura del settore C1 e la chiusura del settore B3, con conseguente sospensione di tutti gli arrivi e delle partenze fino alle ore 11 di domani.
Voli sospesi
L'ultimo bollettino emesso dalle autorità conferma il livello di allerta rossa per il vulcano siciliano. Le colate di flussi lavici stanno scorrendo lungo la Valle del Leone e la Valle del Bove, accompagnate da continue esplosioni e da copiose emissioni di cenere che stanno condizionando l'operatività dello scalo aereo.
Forte attività esplosiva e nube di cenere
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attraverso un nuovo avviso VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) rivolto alla navigazione aerea, ha comunicato che è stata osservata una forte attività esplosiva nei crateri sommitali del vulcano.
Mentre il livello di allerta per l'aviazione resta rosso, la nube di cenere vulcanica si sta muovendo in direzione sud/sud-ovest. Il fenomeno è costantemente monitorato dalle telecamere di sorveglianza visive e termiche e dal personale dell'INGV presente sul campo.