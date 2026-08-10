Difende il figlio durante una lite, gravissimo un 50enne

AGI - Difende il figlio e ora lotta contro la morte in ospedale. È accaduto nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia, dove un 50enne di Lanciano, (Chieti) D.B. originario di Altino (Chieti) e dipendente di Stellantis, è stato colpito con un pugno durante una lite tra giovani. L'uomo è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara per un trauma cranico commotivo.
La rissa intorno alle 4
Tutto è avvenuto intorno alle 4, al termine di una serata trascorsa nei locali della movida. L'uomo sarebbe intervenuto dopo essere stato avvisato della discussione che coinvolgeva il figlio, a quanto pare per futili motivi con un 19enne di Fossacesia (Chieti). Arrivato sul posto il 50enne avrebbe cercato di dividere i due ragazzi e di portare via il figlio, quando sarebbe stato raggiunto da un violento pugno al volto che lo ha fatto cadere a terra privo di sensi. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 di Atessa, che ha prestato i primi soccorsi. L'uomo è stato trasportato in ospedale già intubato e successivamente trasferito a Pescara, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Fossacesia e i colleghi di Ortona. Testimonianze di altri giovani e le eventuali telecamere risultano dirimenti per la ricostruzione dell'aggressione. Il 19enne è stato indagato per lesioni gravi. Incolpazione che potrebbe aggravarsi in relazione all'evoluzione delle condizioni di salute del 50enne.