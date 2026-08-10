Ilary Blasi e Bastian sposi: nozze il 13 settembre a Ravello

AGI - Adesso c'è una data. Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno domenica 13 settembre a Ravello, in una cerimonia che si annuncia blindatissima e che da giorni sta alimentando curiosità e indiscrezioni. La data delle nozze era tenuta rigorosamente riservata con precise clausole di riservatezza degli addetti ai lavori, ma è trapelata.
La location Villa Cimbrone
La cornice scelta per il ricevimento, Villa Cimbrone, è uno dei luoghi più esclusivi del Mediterraneo, con il suo parco verde e la celebre Terrazza dell'Infinito a picco sul mare. Nel 2007 proprio qui si sposò Alessandro Nesta. L'eremo con albergo a cinque stelle lusso e ristorante stellato non sarebbe però stato preso in esclusiva e, secondo quanto risulta all'AGI, non tutte le camere della struttura saranno occupate dagli invitati. Naturalmente riservata alla coppia la super suite, che farà da base agli sposi dopo il banchetto e la festa.
Dove sarà celebrato il rito civile?
Il punto ancora da chiarire riguarda invece il rito civile. Non è noto dove verrà celebrato né se il 'sì' sarà pronunciato davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravello. Non è escluso, infatti, che il matrimonio possa essere celebrato altrove (si immagina al Comune di Roma anche se a oggi, sulla pagina web istituzionale relativa alle pubblicazioni di matrimonio, non vi sono tracce) e che a Ravello si possa svolgere un evento simbolico con il ricevimento delle nozze. La scelta definitiva, su questo fronte, resta ancora coperta dal massimo riserbo.
Chi ci sarà tra parenti e Vip
La macchina organizzativa, intanto, è già partita. Sono state prenotate camere in diversi hotel del centro storico per gli invitati, con una parte della comitiva tedesca (familiari e amici dello sposo) alloggiata in particolare in una delle più rinomate strutture del centro cittadino, non distante dalla villa.
Tra gli ospiti (oltre ai familiari) sono attesi, naturalmente, anche diversi volti noti della televisione e dell'ambiente Mediaset. Dopo le nozze, infatti, Blasi sarà nuovamente impegnata sul piccolo schermo con il Grande Fratello Vip, di cui è stata confermata alla conduzione. Accanto a lei, torneranno anche Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste, attese entrambe anche al matrimonio.