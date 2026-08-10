L'Italia boccheggia ancora per il caldo, in arrivo il nuovo picco

AGI - Fa ancora tanto caldo sull'Italia, dove è atteso un nuovo picco a metà settimana, anche se si fa vedere qualche sporadico temporale. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, un campo di alta pressione con massimi al suolo intorno a 1020 hPa domina sull'Europa centro-occidentale, mentre sul Mediterraneo staziona ancora aria molto calda di estrazione africana.
La giornata di oggi inizia con condizioni meteo asciutte sull'Italia, ma nel pomeriggio arriveranno acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino. Locali sconfinamenti dei fenomeni possibili anche sulle pianure adiacenti ai rilievi. Nei prossimi giorni la situazione rimarrà invariata, con condizioni di tempo per lo più stabili, salvo lo sviluppo di temporali di calore nel corso delle ore pomeridiane, specie sui rilievi. Sul fronte delle temperature, i valori si manterranno ancora al di sopra delle medie su tutta la Penisola e anzi, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, un nuovo picco è atteso intorno alla metà della settimana. Non ci saranno particolari variazioni nel weekend di Ferragosto, con stabilità prevalente e clima molto caldo. Per un cambio occorrerà attendere almeno la terza decade del mese.
Le previsioni per oggi
La mattinata al Nord è iniziata con sole prevalente su tutte le regioni settentrionali, ma nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali in sviluppo sulle Alpi e sull'Appennino, per poi migliorare in serata, salvo residui piovaschi sulle Alpi.
Al Centro la situazione è analoga, con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sull'Appennino. In serata tornano condizioni di tempo asciutte ovunque, con ampie schiarite.
Al Sud e sulle Isole il tempo è per lo più asciutto nel corso della giornata, con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni. Possibile comunque qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici, che però si esaurirà entro sera con ampie schiarite ovunque. Le temperature minime e massime rimangono stabili o in generale lieve rialzo, salvo una lieve flessione nei valori minimi al Nord-Ovest e al Sud.
Le previsioni per domani
Anche per martedì 11 agosto, al Nord le condizioni rimangono asciutte al mattino sulle regioni settentrionali, con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi e Appennino, ma ci sarà un generale miglioramento dalla serata con residui fenomeni al Nord-Est in esaurimento.
Il Centro Italia si sveglierà con sole prevalente su tutte le regioni, ma nel corso del pomeriggio si attendono acquazzoni e temporali sparsi sull'Appennino. Entro sera tornerà il sereno, con ampie schiarite.
Infine, al Sud e sulle Isole il tempo sarà per lo più asciutto nel corso della giornata, con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni. Possibile comunque qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici, che lasceranno il posto ad ampie schiarite ovunque entro sera. Le temperature minime rimangono invariate e le massime sono in generale rialzo su tutta la Penisola.