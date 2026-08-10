Tromba d'aria a Frosinone, tetto sradicato e due feriti
Tromba d'aria a Frosinone, tetto sradicato e due feriti 
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Tromba d'aria a Frosinone, tetto sradicato e due feriti

Sul posto sono intervenuti rapidamente 118, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza l’area
Valeria Iorio
Tromba d'aria a Frosinone
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AGI - Un'improvvisa e violenta tromba d'aria si è abbattuta nelle ultime ore su Frosinone, provocando momenti di forte paura lungo via Adige. Le intense raffiche di vento hanno letteralmente sradicato una parte della copertura del tetto di un edificio, facendo precipitare in strada una pioggia di detriti e tegole proprio nell'istante in cui transitava un'automobile.

Il bilancio dei feriti e i soccorsi

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Le due persone a bordo dell'auto sono rimaste ferite nell'impatto, ma non sono gravi.

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Sul posto sono giunte tempestivamente le ambulanze del 118, affiancate dai Vigili del Fuoco e dalle forze dell'ordine. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto ai feriti, per poi disporne il trasporto in ospedale.

Messa in sicurezza e impatto sulla viabilità

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza il tratto di via Adige interessato dalla caduta dei calcinacci. La circolazione nella zona ha subito temporanei rallentamenti per permettere la rimozione dei detriti e del veicolo incidentato.

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