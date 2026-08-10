Del Vecchio e Soldati: accordo sull'affidamento della figlia

AGI - Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati hanno trovato un'intesa sulla gestione della loro figlia di poco più di anno.
I due genitori si alterneranno di settimana in settimana l'affidamento della piccola. L'accordo verrà rivisto il prossimo 16 settembre.
La decisione del Tribunale di Milano
L'intesa è stata raggiunta durante l'udienza alla sezione Famiglia del Tribunale civile di Milano. Il giudice ha inoltre dichiarato inefficace il provvedimento che aveva disposto in via d'urgenza l'affido temporaneo della bambina. All'uscita entrambi i genitori, accompagnati dai rispettivi legali, all'uscita dal tribunale si sono detti contenti.