Padre investe figlio di 4 anni a Borgia: è grave al Bambin Gesù

AGI - Momenti di terrore a Borgia, piccolo centro in provincia di Catanzaro, dove un bambino di appena 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto dall'automobile guidata dal padre. L'incidente si è verificato nella serata di ieri nei pressi dell'abitazione della famiglia, mentre l'uomo stava effettuando una manovra con il veicolo.
Il volo d'urgenza a Roma
Le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente gravissime ai soccorritori giunti sul posto. Trasportato d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza, il bambino è stato sottoposto ai primi accertamenti clinici.
Data la severità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche immediate, i medici hanno disposto il trasferimento d'urgenza nella Capitale. Il bimbo è stato quindi trasportato presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma grazie a un volo d'emergenza messo a disposizione dall'Aeronautica Militare.
Il precedente: la tragedia di Treviso
L'episodio di Borgia richiama drammaticamente alla memoria un fatto analogo avvenuto solo poche settimane fa a Zero Branco, in provincia di Treviso. In quel caso, una tragica manovra di retromarcia nel cortile di casa da parte della nonna si era trasformata in incubo: il nipotino di un anno e mezzo, sfuggito per un istante all'attenzione dei genitori, era stato travolto ed era deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate.