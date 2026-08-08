Lady Gucci colta da un malore in spiaggia a Riccione

AGI - Lady Gucci è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale 'Infermi' di Rimini, in seguito a un malore che l'ha colpita nei giorni scorsi durante una vacanza a Riccione.
Patrizia Reggiani è nota per essere stata la moglie di Maurizio Gucci, rampollo della maison d'alta moda, assassinato a Milano il 27 marzo 1995. La donna, nota alle cronache mondane come 'Lady Gucci', è stata condannata in via definitiva come mandante del delitto.
L'ipotesi di un colpo di calore
Secondo quanto riporta la stampa locale, Lady Gucci - che ha 77 anni - era arrivata nella città romagnola a fine luglio per trascorrere un paio di settimane di relax in un hotel quattro stelle, alloggiando in una suite con terrazza. Ad accompagnarla c'era la sua assistente, che la seguiva durante il soggiorno.
Il malore sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso, poco prima dell'ora di pranzo. Reggiani era nella parte esterna della suite per godersi il panorama e prendere il sole quando si è sentita male. Sulle cause di quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti e vige il massimo riserbo. Non si esclude che l'afa di questi giorni sia all'origine del malore.
La condanna per l'omicidio di Maurizio Gucci
Il processo che la vide imputata come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci ebbe un'enorme eco mediatica e la vicenda divenne la trama del film 'House of Gucci', prodotto e distribuito da Netflix, in cui la Reggiani era interpretata dalla cantante e attrice Lady Gaga, mentre Adam Driver vestiva i panni di Maurizio Gucci. Reggiani fu condannata a 26 anni di carcere ma ne scontò circa 17, tornando in libertà nel 2016 per buona condotta. Si è sempre dichiarata innocente.