Treni: incendio sulla Roma-Pisa, sospesa tratta tra Alberese e Grosseto
Treni: incendio sulla Roma-Pisa, ritardi fino a 90 minuti 
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Treni: incendio sulla Roma-Pisa, ritardi fino a 90 minuti

I Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Attivate corse con bus tra Orbetello e Grosseto per i collegamenti
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Incendio sulla tratta Roma-Pisa
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AGI - Circolazione dei treni è stata interrotta dalle 13,50 di oggi sulla linea ferroviaria tirrenica Roma-Pisa a causa di un incendio che ha interessato un'area vicina ai binari.

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Sul posto sono state effettuate le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Il tratto in cui la circolazione dei treni è stata sospesa è quello fra Alberese e Grosseto.

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Traffico regolare dalle 15.15

La circolazione è tornata regolare alle 15.15. Come comunica Rfi, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti: i treni Alta Velocità hanno subito variazioni (sono state cancellate alcune fermate) mentre i Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono state attivate corse con bus tra Orbetello e Grosseto per i collegamenti Regionali.

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