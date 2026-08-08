Treni: incendio sulla Roma-Pisa, sospesa tratta tra Alberese e Grosseto

AGI - Circolazione dei treni è stata interrotta dalle 13,50 di oggi sulla linea ferroviaria tirrenica Roma-Pisa a causa di un incendio che ha interessato un'area vicina ai binari.
Sul posto sono state effettuate le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Il tratto in cui la circolazione dei treni è stata sospesa è quello fra Alberese e Grosseto.
Traffico regolare dalle 15.15
La circolazione è tornata regolare alle 15.15. Come comunica Rfi, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti: i treni Alta Velocità hanno subito variazioni (sono state cancellate alcune fermate) mentre i Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Sono state attivate corse con bus tra Orbetello e Grosseto per i collegamenti Regionali.