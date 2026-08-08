Investe 4 ciclisti dopo una lite nel Torinese
Investe 4 ciclisti dopo una lite nel Torinese e si consegna ai carabinieri
Home>Cronaca

Investe 4 ciclisti dopo una lite nel Torinese e si consegna ai carabinieri

Secondo una prima ricostruizione, il diverbio con l'automobilista sarebbe scoppiato per futili motivi. Uno dei feriti è in prognosi riserva
Tolentino, ragazza di 15 anni muore investita sulle strisce
Un'ambulanza
ciclisti lite
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Quattro ciclisti sono stati investiti da un automobilista al termine di una lite per futili motivi. È accaduto questa mattina a Lanzo Torinese.

ADV

I quattro sono rimasti tutti feriti. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero Piemonte che ha stabilizzato i pazienti. Sono arrivate diverse ambulanze e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. Due feriti sono stati trasportati in elicottero al Cto di Torino, altri due sono stati trasportati all'ospedale Giovanni Bosco. Nell'incidente hanno riportato diversi traumi e fratture. Per uno di loro la prognosi è riservata.

ADV

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, alla guida della sua vettura, avrebbe investito volontariamente i ciclisti. Subito dopo l'accaduto, il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Saranno effettuati anche accertamenti di natura tossicologica nei confronti dell'uomo.

ADV