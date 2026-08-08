Le 8 città dove andare nel weekend per non soffrire il caldo

AGI – Oggi e domani sull'Italia i bollini rossi per il caldo saranno 'solamente' 19. Il bollettino aggiornato delle ondate di calore del Ministero della Salute indica per l'ultimo giorno della settimana ancora il livello più alto di allerta per gran parte delle 27 città monitorate, ad eccezione di Bolzano, con il bollino arancione, e di Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, in giallo.
Per le giornate di sabato e domenica, dunque, sull'Italia tornano ad affacciarsi i bollini gialli nel mare di bollini rossi per l'emergenza caldo: ieri il livello di massima allerta ha riguardato 26 città monitorate su 27: unica eccezione è Bolzano con il bollino giallo. Oggi invece saranno otto le città con il livello di allerta più basso, Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Venezia, Trieste e Verona, a fronte delle altre 19 con il bollino rosso. Domenica, le città in rosso saranno ancora 19 mentre quelle in giallo saranno 7 con Bolzano che passa al livello arancione.
Le previsioni meteo per il weekend
Secondo il Centro Meteo Italiano, l'alta pressione con massimi intorno a 1020 hPa sull'Europa centrale e un promontorio africano mantengono una massa d'aria molto calda sui settori centro-occidentali del Mediterraneo. Ecco le previsioni meteo per oggi:
Il meteo al Nord
AL NORD - Nelle prime ore del mattino nubi sparse sulla Pianura Padana con anche locali piovaschi, ma in graduale assorbimento. Tra la tarda mattina e il pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi in sviluppo sulle Alpi e locali rovesci in Appennino, più asciutto altrove salvo locali sconfinamenti. In serata tempo in miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni.
Il meteo al Centro
AL CENTRO - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi nelle zone interne, soleggiato altrove. Migliora entro la serata con fenomeni in generale esaurimento e ampie schiarite associate.
Il meteo al Sud e sulle Isole
AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo asciutto al mattino al Sud e sulle Isole con sole prevalente. Al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi lungo l'Appennino e settori interni della Sicilia orientale, poche variazioni altrove. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite.
Temperature in generale diminuzione su tutta l'Italia, massime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.
Le previsioni meteo per domenica
Il meteo al Nord
AL NORD - Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Nord con nubi sparse e ampie schiarite. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità a partire da Alpi e Appennino con fenomeni anche sulle pianure del Piemonte. Migliora dalla serata con residue precipitazioni solo sulle Alpi.
Il meteo al Centro
AL CENTRO - Al mattino tempo stabile sulle regioni centrali con sole prevalente. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento ed ampie schiarite associate.
Il meteo al Sud e sulle Isole
AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo asciutto al mattino sulle regioni meridionali e sulle Isole con cieli soleggiati. Nel pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite. Temperature minime stazionarie o in locale e lieve diminuzione e massime in aumento.