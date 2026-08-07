Scontro tra due gozzi ad Amalfi, uno affonda. Equipaggi salvi

AGI - Due gozzi sono stati coinvolti in uno scontro nelle acque di Amalfi oggi pomeriggio. Una delle due imbarcazioni, una barca in legno di tipo Sorrento lunga circa dieci metri, ha imbarcato acqua dopo l'impatto ed è affondata.
A scontrarsi, l'Alekso, imbarcazione del gruppo Battellieri Costa d'Amalfi impegnata nei collegamenti turistici sotto costa dal porto di Amalfi verso calette e località della Costiera difficilmente raggiungibili via terra, con la You Know, gozzo della stessa categoria destinato al trasporto privato.
L'ipotesi di una manovra errata
Dopo lo scontro, avvenuto all'altezza di Capo di Conca dei Marini, per cause ancora in corso di accertamento, i passeggeri e i membri dell'equipaggio dell'Alekso si sono tuffati in mare, soccorsi dai colleghi dell'altra imbarcazione e dalle altre barche intervenute a prestare soccorso. Non si registrano feriti. Momenti di forte apprensione per i componenti dell'equipaggio, che sono stati tutti recuperati.
La dinamica è al vaglio della Guardia Costiera di Amalfi. Tra le ipotesi che dovranno essere verificate, una manovra errata, il mancato rispetto delle precedenze o una velocità non adeguata alle condizioni di navigazione. Saranno gli accertamenti dell'autorità marittima a stabilire quanto accaduto e le eventuali responsabilità.
Il relitto dell'Alekso, che era affondato completamente, è stato subito recuperato anche per evitare danni ambientali e rimorchiato nel porto di Amalfi. L'imbarcazione sarà messa a disposizione della Guardia Costiera per gli accertamenti. I militari dovranno ascoltare ora i componenti dei due equipaggi e acquisiranno gli elementi necessari alla ricostruzione dell'incidente.