Sabato i funerali Francesco Guccini a Pavana

AGI - Saranno dei funerali in forma strettamente privata quelli che sabato 8 agosto daranno l'addio a Francesco Guccini nella sua Pavana, la frazione dell'Appennino tosco-emiliano in cui ha vissuto ed è morto all'età di 86 anni.
Per volontà del cantautore e della sua famiglia, saranno presenti solo i familiari e le persone che gli erano più vicine, in attesa della commemorazione pubblica annunciata per settembre a Bologna.
Le ultime volontà di Guccini
Dopo una cerimonia nella sua casa a Pavana, la salma del Maestro sarà trasferita nel tempio crematorio bolognese, nel cimitero monumentale della Certosa. In seguito, le ceneri saranno tumulate nel cimitero comunale di Pavana, come da lui stesso richiesto.
Per rispettare la richiesta di discrezione e riservatezza di Guccini, il comune di Sambuca Pistoiese - in cui rientra la frazione di Pavana - non ha proclamato il lutto cittadino (a differenza di Modena e Bologna, la sua città natale e quella in cui ha lavorato) e non ha affisso manifesti funebri.
Il ricordo del cantautore
Una seconda serata speciale per celebrare il valore umano e artistico di un grande personaggio della musica italiana, un omaggio a Francesco Guccini, uno dei cantautori più iconici e rivoluzionari della musica italiana, il 'maestrone'. Rai Uno propone nella seconda serata di sabato 8 agosto 'In ricordo di Francesco Guccini'. Attraverso immagini d'archivio, il programma ripercorre la carriera di un protagonista assoluto della musica italiana che ha saputo raccontare attraverso le sue canzoni il nostro Paese in un periodo di grandi cambiamenti sociali e civili.