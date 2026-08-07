Esodo da bollino nero: orari, blocco camion e nuovi Tutor

Sud e Isole: A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata, Calabria); SS 106 Jonica e SS 18 Tirrena Inferiore (Calabria); A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia); SS 131 Carlo Felice (Sardegna).

Centro e Tirrenica: SS 148 Pontina e SS 7 Appia per i collegamenti tra Roma e il basso Lazio; Itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna; SS 1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria); SS 16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).