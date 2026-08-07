Caldo: notti supertropicali e weekend con 19 città in rosso

Polonia: le autorità hanno dovuto fermare le centrali a carbone di Kozienice e Polaniec. Il livello del fiume Vistola è troppo basso per garantire l'acqua di raffreddamento, con una perdita di 1,3 GW nella rete elettrica. Il premier Donald Tusk ha invitato i datori di lavoro a garantire acqua e aria condizionata ai dipendenti.